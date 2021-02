Goslar

Bussard bei Unfall verletzt: Autofahrer kümmert sich

16.02.2021, 14:36 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Ein Bussard ist am Dienstag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Der Greifvogel flog an der K32 im Landkreis Goslar aus einem Straßengraben, wie die Polizei mitteilte. Ein Wagen erfasste das Tier. Der Autofahrer entdeckte den verletzten Bussard und rief die Polizei. Die Beamten bargen den verletzten Greifvogel von der Unfallstelle zwischen Groß Döhren und Hahndorf und gaben ihn zur medizinischen Versorgung an den Naturschutzbund Nabu.