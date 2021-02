Buxtehude

Buxtehuder SV verpflichtet Schweizer Nationalspielerin

16.02.2021, 14:59 Uhr | dpa

Buxtehudes Trainer Dirk Leun an der Seitenlinie. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Handball-Bundesligist Buxtehuder SV verstärkt sich zur kommenden Saison mit Rückraumspielerin Charlotte Kähr. Die 19-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2023 und ist die erste Schweizer Nationalspielerin in der Bundesliga-Historie des Clubs. Für ihr Heimatland bestritt Kähr bislang 15 A-Länderspiele. "Ihre Stärke liegt in ihren präzisen und harten Würfen aus der Distanz", sagte Trainer Dirk Leun am Dienstag.

Kähr begründete ihren Wechsel vom Schweizer Erstligisten LK Zug zum BSV mit ihren sportlichen Ambitionen: "In der Schweiz habe ich eine hervorragende Ausbildung genossen. Nun aber möchte ich jedes Wochenende auf einem höheren Niveau spielen, und deshalb wollte ich unbedingt in die deutsche Bundesliga."