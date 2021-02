Großschönau

Hund rennt aus Tschechien nach Sachsen: Polizisten helfen

16.02.2021, 14:59 Uhr | dpa

Bei einer grenzüberschreitenden Rettungsaktion haben Polizisten im Landkreis Görlitz einen Hund seinem Frauchen zurückgebracht. Eine Tschechin hatte die Einsatzkräfte auf deutscher Seite per Telefon informiert, dass ihr Hund davongelaufen war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Weil Edy ein GPS-Halsband hatte, konnte der Vierbeiner am Montag in Großschönau geortet werden. Aufgrund der Corona-Maßnahmen durfte die Frau nicht selbst über die Grenze. Die Beamten entdeckten den Hund und riefen ihn. Edy rannte zu seinen Rettern und sprang ins Auto hinein. Anschließend wurde er seinem Frauchen an der Grenze übergeben.