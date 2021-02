Schwangau

Falscher Alarm: Vermeintliches Unfallopfer sonnt sich nur

16.02.2021, 17:41 Uhr | dpa

Eine Sonnenanbeterin auf einem vereisten See hat in Schwaben unfreiwillig einen Großeinsatz von Polizei und Rettungsdiensten ausgelöst. Eine Wanderin habe bei einer Tour durch die Allgäuer Alpen auf dem Schwansee nahe Schwangau (Landkreis Ostallgäu) vermeintlich einen regungslosen Menschen liegen sehen und einen Notruf abgesetzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Rettungshubschrauber überflog am Montag mehrfach den See, die Besatzung sah aber weder eine Einbruchstelle noch einen verunglückten Menschen. Schließlich stellte sich heraus, dass die scheinbar hilflose Person eine 26-Jährige war, die sich auf einem Liegestuhl in der Mitte des zugefrorenen Sees sonnte.