Biedenkopf

Mann durch Messerstiche verletzt: 25-Jähriger festgenommen

16.02.2021, 17:47 Uhr | dpa

Ein 25 Jahre alter Mann soll in Biedenkopf versucht haben, einen 47-Jährigen mit mehreren Messerstichen zu töten. Der 25-Jährige wurde nach der Tat am Montagnachmittag festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten. Nach Vorführung vor den Haftrichter sitzt der Mann demnach nun in Untersuchungshaft. Ihm wird den Angaben zufolge unter anderem versuchter Mord vorgeworfen.

Der 25-jährige Afghane wohnt laut Polizei in einer Flüchtlingsunterkunft in Biedenkopf. Dort soll er sein Opfer mit einem Küchenmesser angegriffen und "mehrfach in Tötungsabsicht" auf ihn eingestochen haben. Die Männer kannten sich den Angaben zufolge. Das 47 Jahre alte Opfer stammt demnach aus dem Iran und wohnt nicht in der Unterkunft. Der Mann sei trotz Stich- und Schnittverletzungen aus dem Gebäude geflüchtet, hieß es. Seine Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich.

Der mutmaßliche Täter ließ sich demnach widerstandslos festnehmen. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Die Ermittlungen zu dem genauen Tatverlauf und zu den Hintergründen der Tat dauerten an, hieß es.