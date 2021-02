Eiterfeld

Mann mit Messer tödlich verletzt: 22-Jähriger in U-Haft

16.02.2021, 17:55 Uhr | dpa

Ein 22 Jahre alter Mann soll einen 41-Jährigen in einem Einfamilienhaus in Eiterfeld (Landkreis Fulda) mit einem Messer getötet haben. Der 22-Jährige wurde am Montagabend noch vor Ort festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten. Er sitzt demnach nach Vorführung vor den Haftrichter in Untersuchungshaft. Dem Deutschen wird den Angaben zufolge Totschlag vorgeworfen.

Der Tatverdächtige, den die Polizei als "engen Freund der Familie" bezeichnete, soll das 41-jährige Opfer laut derzeitigem Ermittlungsstand mit einem Messer tödlich verletzt haben. Die beiden Männer sollen demnach nach einem zunächst verbalen Streit in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein. Die genauen Hintergründe der Tat seien noch unklar, hieß es. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen.