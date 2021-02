Waldmohr

Zwei Tote bei Unfall auf A6 im Saarland

16.02.2021, 18:47 Uhr | dpa

Bei einem schweren Unfall auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Waldmohr und Homburg im Saarland sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Fahrer eines Sattelzugs in Fahrtrichtung Saarbrücken unmittelbar vor einer Baustelle auf einen Kleinlaster aufgefahren und hatte diesen auf einen voranfahrenden zweiten Kleinlaster geschoben. Durch die Wucht des Aufpralls kam es noch zum Aufprall auf zwei weitere Sattelzüge vor den Kleinlastern, so dass insgesamt fünf Fahrzeuge betroffen waren.

Die Fahrer der Kleinlaster wurden eingeklemmt und überlebten den Unfall nicht. Der Unfallverursacher wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, hieß es. Die Autobahn wurde voll gesperrt, die Bergungsarbeiten dauerten am Abend noch an. Ein Gutachter war zur Ermittlung der Unfallursache vor Ort.