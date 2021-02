Stralsund

Stellenabbau auf MV Werften: IG Metall protestiert

17.02.2021, 01:07 Uhr | dpa

Mit Protesten will die IG Metall Küste am heutigen Mittwoch ihren Forderungen für die von Stellenabbau bedrohten MV Werften Nachdruck verleihen. Die Gewerkschaft hat zu Aktionen vor der Werft in Rostock-Warnemünde und vor dem Gewerkschaftshaus in der Stralsunder Innenstadt aufgerufen. Sie fordert, dass der Bund schnellstmöglich Geld aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds bereitstellt und eine Verlängerung der Kurzarbeiterregelung. Die Politik solle zudem dabei helfen, Aufträge zu generieren, und für Beschäftigte, die ihren Arbeitsplatz verlieren, solle genügend Geld für Transfergesellschaften gegeben werden.

Vergangene Woche hatte die Werftleitung die Beschäftigten darüber informiert, dass mehr als ein Drittel der rund 3000 Stellen auf den MV Werften mit Standorten in Wismar, Warnemünde und Stralsund zur Disposition steht. Am stärksten gefährdet könnte die Werft in Stralsund sein. Laut Informationen der IG Metall gibt es Pläne, dort lediglich eine Konstruktionsabteilung mit einer Rumpfmannschaft zu behalten, falls keine Folgeaufträge kommen. Der Multikonzern Genting Hongkong, der die Werften 2016 übernommen hatte, war im Zuge der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten: Gewinne aus Vergnügungsparks und Glücksspiel sanken stark, die Kreuzfahrtsparte geriet ins Schlingern.