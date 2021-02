Weimar

Stiftung zu Sanierung von Goethes Wohnhaus und Stadtschloss

17.02.2021, 02:25 Uhr | dpa

Eine Kutsche vor dem Wohnhaus von Johann Wolfgang von Goethe am Frauenplan in Weimar. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Eine der größten Kulturstiftungen Deutschlands schaut auf Großprojekte: Die Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar, Ulrike Lorenz, will am heutigen Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz Details zur Sanierung und der Neukonzeption des Weimarer Stadtschlosses und des Goethe-Wohnhauses vorstellen.

Das Stadtschloss am Ufer der Ilm ist die ehemalige Residenz der Herzöge Sachsen-Weimar und Eisenach, heute ist es Verwaltungssitz der Stiftung und unterläuft eine umfassende Sanierung. Auch das berühmte frühere Wohnhaus von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), in dem der Dichter fast 50 Jahre lang lebte, muss saniert werden.