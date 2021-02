Seeheim-Jugenheim

Stiftung porträtiert tote Babys für trauernde Eltern

17.02.2021, 05:53 Uhr | dpa

Den Eltern eine Erinnerung an ihr gestorbenes Baby schenken - in dieser Mission sind gut 600 Fotografinnen und Fotografen für die Stiftung Dein Sternenkind aktiv. Vergangenes Jahr rückten sie im deutschsprachigen Raum zu mehr als 3200 Einsätzen aus, wie Sprecher Oliver Wendland sagte. Die Nachfrage steige. "So hatten wir im Januar trotz hartem Lockdown 324 Einsätze - die höchste monatliche Einsatzzahl seit Bestehen von Dein Sternenkind." Per App können Kliniken und Eltern die Ehrenamtlichen kostenlos anfordern. Sie fotografieren die Kinder und schicken die Fotos den trauernden Eltern.