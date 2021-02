Darmstadt

Defekte Gastherme sorgt für Rettungseinsatz

17.02.2021, 09:01 Uhr | dpa

Eine defekte Gastherme hat in Darmstadt zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst geführt. Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus riefen am Mittwochmorgen beim Rettungsdienst an und klagten über plötzliche Übelkeit, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei vier Familienmitgliedern seien erhöhte Kohlenmonoxid-Werte festgestellt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr habe die Gastherme in der Wohnung abgeklemmt. Um die Gasthermen in den benachbarten Wohnungen vorsorglich zu überprüfen, mussten weitere Anwohner kurzfristig ihre Wohnungen verlassen.