Kirtorf

Deges: Einzelne Baumfällungen im Dannenröder Forst

17.02.2021, 10:23 Uhr | dpa

Die Projektgesellschaft Deges hat für den umstrittenen Weiterbau der Autobahn 49 in Mittelhessen am Mittwoch einzelne Bäume im Dannenröder Forst fällen lassen. Die Arbeiten fänden im nördlichen Teil des Waldes in der Nähe der Bundesstraße 62 statt, teilte die Deges mit. Sie seien notwendig für den Bau eines Regenrückhaltebeckens sowie zugehörige Leitungen und seien mit dem Planfeststellungsbeschluss genehmigt. Am Vormittag sollten die Arbeiten beendet sein. Die Polizei begleitete die Arbeiten. Nach Angaben eines Polizeisprechers war die Lage vor Ort am Morgen ruhig.

Im Dannenröder Forst und Maulbacher Wald bei Homberg/Ohm (Vogelsbergkreis) sowie im nahe gelegenen Herrenwald bei Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) waren unter Protesten von Umwelt- und Klimaschützern Bäume für den Weiterbau der Autobahn gefällt worden. Die Aktivisten hatten vor allem im Dannenröder Forst zahlreiche Baumhäuser und Barrikaden errichtet, die im vergangenen Herbst von der Polizei schrittweise geräumt worden waren. Erst Ende vergangene Woche hatte die Polizei neu errichtete Plattformen im Maulbacher Wald entfernt.

Die Aktivisten halten das Verkehrsprojekt für verfehlt, weil es einer umweltfreundlichen Verkehrswende aus ihrer Sicht entgegensteht. Die Befürworter versprechen sich davon weniger Verkehrsbelastung in Dörfern der Region und eine bessere Straßenanbindung. Nach der Fertigstellung soll die Autobahn Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden.