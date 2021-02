Markkleeberg

Markkleeberg streicht Stadtfest: Ersatztermin wird gesucht

17.02.2021, 10:38 Uhr | dpa

Nach der Absage im Vorjahr streicht die Stadt Markkleeberg auch in diesem Jahr ihr Stadtfest im Mai. Allerdings solle es diesmal nicht komplett ausfallen, sondern es werde ein Ausweichtermin später im Jahr gesucht, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Das Fest in der Kleinstadt südlich von Leipzig hätte vom 7. bis 9. Mai veranstaltet werden sollen. Zwar sei noch nicht klar, welche Corona-Regeln dann gelten werden. Aber es gebe viele Unsicherheiten. Daher habe sich die Stadt für eine Verschiebung entschieden.