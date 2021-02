Weißenfels

Syntainics MBC verpflichtet US-Spielmacher Cat Barber

17.02.2021, 10:40 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat den Amerikaner Cat Barber verpflichtet. Der Verein reagierte damit auf den Ausfall von Roko Rogic (Adduktorenverletzung). Der 26 Jahre alte Barber unterschrieb bis Saisonende und wird nach den Qualifikationsspielen für die Amerikameisterschaft 2022 Anfang nächster Woche in Weißenfels erwartet.

"Cat Barber ist ein sehr talentierter und schneller Combo Guard, der unser Spiel noch variabler machen wird. Dabei wird ihm helfen, dass er bereits Europaerfahrung sammeln konnte", sagte MBC-Geschäftsführer Martin Geisler am Mittwoch.

Barber stammt aus Hampton/Virginia und durchlief von 2013 bis 2016 das Basketball-Programm der North Carolina State University, dem zahlreiche bekannte Aufbauspieler entstammen. Bei den New Orleans Pelicans, Philadelphia 76ers und Dallas Mavericks versuchte sich Cat Barber seither am Sprung in die NBA. Der 1,88-Meter-Mann sammelte in den Saisons 2017/18 und 2018/19 bei New Basket Brindisi in Italien und Ironi Nahariya in Israel Europaerfahrung.