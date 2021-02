Wieder Erstimpfungen in den Impfzentren - über 7000 Menschen

17.02.2021, 15:16 Uhr | dpa

Die wegen Lieferschwierigkeiten um drei Wochen verschobenen Corona-Schutzimpfungen in den rheinland-pfälzischen Impfzentren sind am Mittwoch fortgesetzt worden. Mehr als 7000 Menschen sollten am Aschermittwoch ihre erste Spritze bekommen, sagte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Stefanie Schneider, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Ende März sollen fast zehn Prozent der Rheinland-Pfälzer zumindest einmal geimpft sein.

Wegen Lieferschwierigkeiten waren die Impfungen in den 31 Zentren des Landes für drei Wochen ausgesetzt worden. Rheinland-Pfalz lag am Dienstag laut Robert-Koch-Institut bei den Erstimpfungen aber immer noch über dem Bundesdurchschnitt - allerdings waren nur noch acht andere Bundesländer schlechter. 3,8 Prozent der Menschen hatten bereits den ersten Piks bekommen, im Bundesdurchschnitt waren es 3,5 Prozent. Bei den Zweitimpfungen führt Rheinland-Pfalz dagegen nach wie vor die Bundesländer an - mit 2,8 Prozent. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 1,8 Prozent.