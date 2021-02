Schwerin

GEW-Kritik: Stufenplan für Kita-Öffnung unübersichtlich

17.02.2021, 16:29 Uhr | dpa

Der Stufenplan für die Öffnung der Kitas in Mecklenburg-Vorpommern, der vom kommenden Montag an gelten soll, ist der Erziehergewerkschaft GEW zu unübersichtlich. "Die Einteilung in insgesamt fünf Stufen mit jeweils zugeordneten Zeiträumen bis zu ihrem Eintritt ist schwer nachvollziehbar und kann zu Verunsicherungen seitens der Erzieher:innen und Eltern führen", erklärte die GEW-Landesvorsitzende Annett Lindner am Mittwoch.

Der Stufenplan sieht nach Informationen der Gewerkschaft zunehmende Einschränkungen im Kita-Betrieb bei Überschreitung bestimmter Inzidenzwerte in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten vor. Unter 35 Infektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen läuft der Regelbetrieb demnach normal, bei einem Wert zwischen 35 bis 49,9 sind unter anderem Einschränkungen beim Singen und beim Sport vorgesehen. Beginnen sollen die Einschränkungen, wenn der Grenzwert fünf Tage in Folge erreicht oder überschritten wird.

Bei Inzidenzen zwischen 50 und 99,9 dürfen Eltern die Einrichtungen nur noch in Ausnahmefällen betreten und im Hort muss Maske getragen werden, auch von den Kindern. Bei einer Inzidenz von 100 bis 149,9 sollen die Eltern gebeten werden, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Ab einer Inzidenz von 150 oder einem diffusen Geschehen mit Mutation soll auf Notbetreuung umgestellt werden.

Lindner regte an, dass das Land ab Montag auf seinen Webseiten täglich veröffentlicht, in welcher Stufe sich der jeweilige Landkreis und die kreisfreien Städte befinden. Außerdem sollte nach Lindners Worten die Entwicklung der Inzidenzen dargestellt werden, um eine größtmögliche Transparenz zu schaffen.