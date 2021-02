Schwerin

Bildungsministerin informiert über Digitalisierungsstrategie

18.02.2021, 01:47 Uhr | dpa

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) informiert heute (10.00 Uhr) in einer Online-Pressekonferenz über die Digitalisierungsstrategie des Landes für die Schulen. An dem Gespräch nehmen auch mehrere Vertreter von Landkreisen und der Vorsitzende des Städte- und Gemeindetags, Thomas Beyer, teil. Es soll etwa erläutert werden, wer bei der Digitalisierung an den Schulen im Bundesland welche Aufgaben übernimmt und wofür die Millionensummen genau vorgesehen sind.

Laut Bildungsministerium fließen über den sogenannten Digitalpakt Schule 100 Millionen Euro nach Mecklenburg-Vorpommern, weitere 80 Millionen Euro stellt die Landesregierung zur Verfügung.

Im Zuge der Corona-Pandemie hatte es immer wieder deutliche Kritik von Oppositionsparteien und Verbänden an der nur langsam voranschreitenden Digitalisierung gegeben. So wurden etwa fehlende Laptops für das Lernen von zu Hause aus bemängelt, wie auch zu langsame Internetverbindungen in den Schulen.