Offenbach am Main

Wechselhafte Aussichten für das Wochenende

18.02.2021, 06:21 Uhr | dpa

In Berlin und Brandenburg endet die Woche mit einigen Wolken, aber auch Sonne am Himmel. Wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte, ist am Donnerstag nur in der Uckermark mit dichten Wolken zu rechnen. Bei Temperaturen zwischen 6 und 11 Grad bleibt es überall im Land trocken. Am Freitag hängen hingegen in der ersten Hälfte des Tages bei Höchsttemperaturen von 11 Grad vielerorts dichte Wolken am Himmel. Im Osten Brandenburgs kann es am Vormittag regnen.

Der Start ins Wochenende beginnt den Meteorologen zufolge am Samstag ebenfalls wolkig. Der Himmel klare jedoch bei Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad im Laufe des Tages auf. Am Sonntag scheine in Berlin und Brandenburg bei Temperaturen von bis zu 15 Grad die Sonne.