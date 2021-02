Oberstdorf

Bergsteiger bei Lawinenabgang lebensgefährlich verletzt

18.02.2021, 11:13 Uhr | dpa

Bei einem Lawinenabgang in den Allgäuer Alpen sind zwei Bergsteiger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Bergwacht in Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) am Donnerstag mitteilte, wurden die beiden Wanderer am Mittwoch in der Nähe des Gaisalpsees von einer Nassschneelawine eine etwa 30 Meter hohe Felswand hinabgerissen und verschüttet. Nach Angaben eines Zeugen hatten sie diese selbst losgetreten.

Einer der beiden Bergsteiger erlitt nach Angaben der Bergwacht einen Herzstillstand und musste wiederbelebt werden, der andere Wanderer wurde mehrfach verletzt und schwebte demnach ebenfalls in Lebensgefahr. Zwei Hubschrauber brachten die Bergsteiger in Krankenhäuser. Zum Gesundheitszustand der Verletzten konnte ein Bergwacht-Sprecher am Donnerstag zunächst keine Angaben machen.