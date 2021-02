Stade

Zwei mutmaßliche Drogendealer in Stade verhaftet

18.02.2021, 12:38 Uhr | dpa

Beim Vorgehen gegen den Drogenhandel im Landkreis Stade hat die Polizei vier Wohnungen in der Kreisstadt durchsucht und zwei Beschuldigte festgenommen. Gegen die Männer im Alter von 20 und 22 Jahren lagen Haftbefehle der Staatsanwaltschaft vor, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Vorausgegangen waren demnach längere Ermittlungen wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Der Stader Fall hängt nach Polizeiangaben aber nicht mit den Durchsuchungen in Horneburg und Nottensdorf zusammen, über die am Mittwoch berichtet worden war. Dort waren mehr als 150 Kilogramm verschiedener Drogen im Wert von fast 1,5 Millionen Euro sichergestellt worden.