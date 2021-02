Weil am Rhein

Nach sieben Jahren auf der Flucht festgenommen

18.02.2021, 12:47 Uhr | dpa

Nach rund sieben Jahren auf der Flucht hat die Polizei einen 49-Jährigen gefasst, der im großen Stil über das Internet betrügerische Geschäfte gemacht haben soll.

Der Mann sei in der Schweiz festgenommen und am Autobahnübergang Weil am Rhein der Bundespolizei übergeben worden, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag mit. Dem Mann werde vorgeworfen, über mehrere Jahre zusammen mit zwei Komplizen unter anderem Laptops über das Internet verkauft, aber nie an die Kunden geliefert zu haben. Es gehe um rund 50 Fälle.

Der 49-Jährige sollte den Angaben nach deshalb 2014 vor Gericht erscheinen, was er aber nicht getan habe. Er wurde danach mit internationalem Haftbefehl gesucht. In der Schweiz klickten am Mittwoch die Handschellen. Welche Umstände zur Festnahme führten, konnte der Sprecher nicht sagen.