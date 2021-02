Hildesheim

Misereor-Fastenaktion startet Sonntag im Hildesheimer Dom

18.02.2021, 14:09 Uhr | dpa

Hilfen für Bolivien stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Fastenaktion des katholischen Hilfswerks Misereor. Die Aktion soll am kommenden Sonntag im Hildesheimer Dom eröffnet werden, sagte am Donnerstag der Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer. Der Gottesdienst wird in der ARD übertragen. Unter anderem nimmt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an dem Eröffnungsgottesdienst teil.

Normalerweise werde die Fastenaktion von zahlreichen Veranstaltungen begleitet, bei denen sich Menschen treffen könnten. Das sei wegen der Corona-Pandemie nicht möglich, sagte Wilmer. Schon zum zweiten Mal mache die Pandemie der Misereor-Aktion einen Strich durch die Rechnung. "Das ist wirklich bitter." Es blieben aber viele digitale Möglichkeiten, an der Aktion teilzunehmen.

Bei der Fastenaktion sind die Gläubigen dazu aufgerufen, die eigene Lebensweise zu überdenken und neu auszurichten zu einer sozial-ökologisch orientierten Gesellschaft, hieß es. Dazu dienen Kontakte zu bolivianischen Partnerprojekten.

Fast die Hälfte der 11,5 Millionen Einwohner des südamerikanischen Landes bezeichnen sich als indigen. Das Land sei von großen sozialen, kulturellen und landschaftlichen Kontrasten gekennzeichnet. Trotz vieler Bodenschätze ist das Land bitterarm. Die Artenvielfalt ist riesig, aber von massiven Abholzungen und Umweltzerstörung bedroht.