Potsdam

Teure Schäden in Potsdamer Parks durch Schlitten

18.02.2021, 17:28 Uhr | dpa

Wildrodler sollen in den Potsdamer Parks der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg in den vergangenen Schneetagen etwa 300 000 Euro Schaden angerichtet haben. Durch das intensive Befahren von Wiesen in Hanglage könne der Boden stark verdichtet werden, sagte Frank Kallensee, Sprecher der Stiftung, am Donnerstag. Zunächst hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" berichtet. Grundsätzlich seien Rodeln und Skifahren laut Parkordnung untersagt. Verwarngelder zwischen 5 und 55 Euro drohten. Zerstörung gab es demnach auch durch Schlittschuhläufer an zugefrorenen Seen. Ufervegetation und Ruhezonen für Tiere gerieten dadurch in Gefahr sowie gartenkünstlerische Modellierungen oder Anpflanzungen.