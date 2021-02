Jena

Ärztekammer: Impfstoff-Wirksamkeit nicht in Frage stellen

18.02.2021, 18:19 Uhr | dpa

Die Präsidentin der Thüringer Landesärztekammer, Ellen Lundershausen, hat davor gewarnt, die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca grundsätzlich in Frage zu stellen. Dies wäre ein verheerendes Signal, erklärte Lundershausen. Alle bisher in der EU zugelassenen Corona-Impfstoffe seien "wichtige Bausteine auf unserem Weg aus der Pandemie". Sie wies darauf hin, dass nach einer Impfung leichtere Nebenwirkungen normal seien und der Astrazeneca-Impfstoff bereits seit mehreren Wochen in Großbritannien erfolgreich eingesetzt werde.

Aus Sicht der Landesärztekammer müssten alle Möglichkeiten genutzt werden, "um den Impfprozess zu beschleunigen". Dazu gehöre auch, so schnell wie möglich Corona-Impfungen in Arztpraxen zu ermöglichen. "Nur so ist das Impfziel in absehbarer Zeit zu schaffen", erklärte Lundershausen.

Der Astrazeneca-Impfstoff hat mit mindestens 70 Prozent eine geringere Wirksamkeit als die Mittel von Biontech/Pfizer und Moderna - bezogen darauf, wie viele Geimpfte in Studien im Vergleich zu Nicht-Geimpften erkranken.