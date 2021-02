Vila-real

Hoffenheim mit Doppelspitze - Chris Richards beginnt

18.02.2021, 20:18 Uhr | dpa

Die TSG 1899 Hoffenheim nimmt ihr erstes K.o.-Spiel in einem Europapokal mit Doppelspitze in Angriff. Gegen den norwegischen Vertreter Molde FK versuchen am Donnerstagabend (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) Munas Dabbur und Ihlas Bebou, den verletzungsbedingten Ausfall von Vize-Weltmeister Andrej Kramaric zu kompensieren. Dahinter bietet Chefcoach Sebastian Hoeneß in Mijat Gacinovic und Christoph Baumgartner zwei weitere Offensive auf. Auch Bayern-Leihgabe Chris Richards steht in der Startelf der Kraichgauer. Das Hinspiel der Zwischenrunde wurde coronabedingt von Norwegen ins spanische Villarreal verlegt.