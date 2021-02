Aue

Aue mit Personalproblemen vor Heimspiel gegen Bochum

19.02.2021, 03:35 Uhr | dpa

Aue (dpa) – Vor dem Heimspiel am heutigen Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum plagen Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue Besetzungssorgen in der Abwehr. Trainer Dirk Schuster muss im Duell mit dem Tabellenzweiten auf Florian Ballas, Malcolm Cacutalua, Fabian Kalig, Philipp Riese (alle verletzt) und Steve Breitkreuz (gesperrt) verzichten. Fraglich ist zudem der Einsatz des erkrankten Stürmers Pascal Testroet. "Wir haben speziell in der Innenverteidigung ein Defizit und sind personell dünn aufgestellt. Trotzdem wollen wir nicht jammern, sondern das Beste aus der Situation machen", sagte Schuster. Gegner Bochum hätte in Simon Zoller, Robert Zulj, Robert Tesche oder Anthony Losilla Spieler in den Reihen, die "zum Tafelsilber der 2. Liga gehören. Da bahnt sich für uns schon etwas an", sagte der Aue-Trainer.