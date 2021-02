Grimmen

Grimmen wählt im Juni neues Stadtoberhaupt

19.02.2021, 09:52 Uhr | dpa

Die Bürger und Bürgerinnen von Grimmen (Vorpommern-Rügen) können voraussichtlich im Juni einen neuen Bürgermeister wählen. Die Wahl solle am 6. Juni stattfinden, teilte die Stadt am Freitag mit. Eine eventuelle Stichwahl würde demnach zwei Wochen später erfolgen. Der langjährige Bürgermeister, Benno Rüster, war Ende Januar nach kurzer, schwerer Krankheit mit 60 Jahren gestorben. Der CDU-Politiker hatte das Amt fast 20 Jahre lang inne. Das Stadtoberhaupt wird in Grimmen auf sieben Jahre gewählt.