Heilbad Heiligenstadt

Frau verunglückt tödlich im Eichsfeld

19.02.2021, 09:59 Uhr | dpa

Bei einem Unfall im Landkreis Eichsfeld ist eine 77 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Die Frau war nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag auf einer Landstraße bei Heilbad Heiligenstadt unterwegs, als sie in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte gegen einen Baum - die Fahrerin wurde eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten die Frau aus dem Auto. Trotz umfangreicher Reanimierungsmaßnahmen starb die 77-Jährige noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen.

Etwa eine Stunde später und nur wenige Kilometer weiter passierte ein zweiter Unfall. Ein 91-Jahre alter Fahrer verlor auf einer Landstraße bei Ecklingerode die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den Straßengraben. Fahrer und Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.