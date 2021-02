Heppenheim (Bergstraße)

Britische Virusvariante: RKI ermittelt im Kreis Bergstraße

19.02.2021, 13:05 Uhr | dpa

Daten aus dem Kreis Bergstraße sollen helfen, mehr Erkenntnisse über Corona-Varianten zu sammeln. Wie der Kreis am Freitag mitteilte, waren zwei Mitarbeiterinnen des Robert Koch-Instituts (RKI) eine knappe Woche lang in Südhessen im Einsatz, um sich das dortige Infektionsgeschehen genauer anzusehen. An der Bergstraße wurden nach Angaben des Kreises bislang 90 Fälle der britischen Virusvariante festgestellt.

Entdeckt wurden sie, weil das Gesundheitsamt frühzeitig auffällige Infektionsfälle im Labor sequenzieren ließ - bei bestätigten Fällen auch Proben aus dem Umfeld. Dadurch habe man die Infektionsketten gut nachverfolgen und unterbrechen können, teilte der Kreis mit.

"Durch genauere Untersuchung der Bergsträßer Daten möchten die Experten des RKI neue Erkenntnisse erlangen, wie sich das mutierte Virus verbreitet und wie die Übertragungsdynamik in den verschiedenen Kontaktkonstellationen zu bewerten ist", berichtet der Kreis. "Diese Erkenntnisse könnten auch in die künftigen Handlungsempfehlungen des RKI im Umgang mit den Virus-Mutationen mit einfließen."