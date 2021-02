Weimar

Mutmaßlicher sexueller Übergriff: Verdächtigen ermittelt

19.02.2021, 14:27 Uhr | dpa

Im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff auf ein 13-jähriges Mädchen in der Weimarer Ilmtalbahn hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie die Landespolizeiinspektion in Jena am Freitag mitteilte, müsse die Beteiligung des Mannes jedoch noch verifiziert und weitere Untersuchungen gemacht werden. Der Verdächtige sei der Polizei von anderen Straftaten bereits bekannt.

Den Angaben zufolge soll ein Unbekannter die 13-Jährigen am Montagnachmittag belästigt haben. Die Polizei sprach von einer Straftat von erheblicher Bedeutung. Der Vorfall soll die gesamte Fahrt vom Berkaer Bahnhof bis nach Kranichfeld und wieder zurück über einen Zeitraum von über 40 Minuten angedauert haben - weder die anderen anwesenden Fahrgäste noch der Lokführer seien demnach eingeschritten.