Hanau

Angehörige der Hanau-Opfer fordern Aufklärung der Bluttat

19.02.2021, 19:17 Uhr | dpa

Die Angehörigen der Opfer des rassistisch motivierten Anschlags in Hanaus haben eindringlich eine lückenlose Aufklärung gefordert. In Videobotschaften, die am Freitag bei der Gedenkfeier anlässlich des Jahrestages der Bluttat gezeigt wurden, mahnten sie mit emotionalen Worten mehr Anstrengungen im Kampf gegen Rassismus an. Die noch offenen Fragen um den Anschlag mit neun Toten müssten geklärt werden. Die Verantwortlichen, die Fehler vor und nach der Tat begangen hätten, müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Ein Angehöriger hielt auch eine Rede auf der Gedenkfeier. Dabei forderte er, eine solche Tat dürfe sich nicht wiederholen.