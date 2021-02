Magdeburg

SPD-Parteitag zur Landtagswahl: Pähle als Spitzenkandidatin

20.02.2021, 01:16 Uhr | dpa

Auf einem Parteitag in Magdeburg will die SPD am heutigen Samstag ihre Kandidaten für die Landtagswahl im Juni aufstellten. Spitzenkandidatin soll die Fraktionschefin im Landtag, Katja Pähle, werden. Die Soziologin hatte sich im Sommer vorigen Jahres in einer Mitgliederbefragung durchgesetzt. Ihr Wahl gilt daher als sicher.

Auch für die folgenden Plätze schlägt die Parteispitze bewährte Kräfte vor: Auf den Plätzen zwei und drei sollen die beiden aktuellen SPD-Kabinettsmitglieder, Wirtschaftsminister Armin Willingmann und Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne stehen, die Plätze vier und fünf will der Landesvorstand mit den beiden Parteichefs Andreas Schmidt und Juliane Kleemann besetzen. Die Partei rechnete mit weiteren Kandidaturen auf die vorderen Plätze.

2016 hatte die SPD bei der Landtagswahl ein Debakel erlebt und rund die Hälfte ihrer Stimmanteile eingebüßt. Seitdem ist die einstige Ministerpräsidenten-Partei im Magdeburger Landtag auf 11 Mandate zusammengeschrumpft. Umfragen deuteten zuletzt darauf hin, dass die SPD auch bei der Wahl im Sommer nicht wesentlich besser abschneiden könnte.

Insgesamt 41 Plätze sollen die 103 Delegierten bei der Präsenzveranstaltung aufstellen. Anders als etwa Wahlprogramme dürfen die Parteien laut Wahlgesetz ihre Kandidaten nicht auf Online-Veranstaltungen nominieren. Der Parteitag muss daher als Präsenzveranstaltung stattfinden. Zeitgleich stellt am Samstag auch der Koalitionspartner CDU seine Wahlliste auf, CDU und SPD sind die letzten im Landtag vertretenen Parteien, die das noch tun müssen.