Rostock

Hansa Rostock will Erfolgsserie ausbauen: Duo fehlt gesperrt

20.02.2021, 01:22 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock will seine Aufstiegsambitionen am heutigen Samstag mit einem Heimsieg gegen den SV Waldhof Mannheim untermauern. "Das ist eine gute Mannschaft, die unheimlich viel Tempo hat. Es wird ein schwieriges Spiel für uns", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel. Hansa geht mit breiter Brust in die Partie. Die Härtel-Elf ist seit sechs Spielen ungeschlagen und zählt mit sieben Erfolgen zu den heimstärksten Teams der Liga.

Hansa kann nahezu mit dem Erfolgsteam der vergangenen Wochen auflaufen. Härtel muss lediglich die beiden gesperrten Sven Sonnenberg und John Verhoek ersetzen. Für Sonnenberg dürfte Julian Riedel, der seine Adduktorenprobleme auskuriert hat, wieder in die Startelf rücken. Als Vertreter für Mittelstürmer Verhoek kommen Pascal Breier und Lion Lauberbach infrage.