Rehden

Autofahrerin prallt mit Wagen gegen Baum: Schwer verletzt

20.02.2021, 08:37 Uhr | dpa

Eine junge Autofahrerin ist mit ihrem Wagen bei Rehden im Landkreis Diepholz gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Die 18-Jährige habe sich aufgrund der schweren Verletzungen nicht alleine befreien können, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Feuerwehrleute holten sie aus dem Wrack. Die Fahrerin gab an, vor dem Unfall einem Reh auf der Straße ausgewichen zu sein. Sie wurde am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht.