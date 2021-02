Rüdesheim am Rhein

Drei Schwerverletzte bei Brand in Wohnung

20.02.2021, 10:21 Uhr | dpa

Drei Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Geisenheim (Rheingau-Taunus-Kreis) schwer verletzt worden. Ein Sofa sei am Freitagabend aus bisher unbekannten Gründen in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei mit. Der 56 Jahre alte Bewohner und ein gleichaltriger Nachbar konnten das Feuer löschen, verletzten sich dabei allerdings schwer. Auch die 63-jährige Frau des Bewohners wurde durch das Feuer schwer verletzt. Sie wurde am Freitagabend in eine Spezialklinik gebracht.