Potsdam

Projekt soll Ärzte in Corona-Impfungen einbinden

20.02.2021, 12:46 Uhr | dpa

Brandenburger Ärzten soll es ab März in einem Modellprojekt ermöglicht werden, in ihren Praxen oder bei Hausbesuchen Corona-Impfungen vornehmen zu können. Das Interesse der Praxen an dem Modellprojekt sei "sehr groß", sagte Christian Wehry, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB) am Samstag in einer ersten Einschätzung. Rund 500 Praxen hätten sich bereits gemeldet, die bei dem Vorhaben der Landesregierung mitmachen wollten.

Ziel ist es laut KVBB, landesweit insgesamt rund 50 Praxen zu identifizieren, die sich kurzfristig an dem Projekt beteiligen wollen. Die Einbindung der Hausärzte bei den Corona-Schutzimpfungen war ein Ergebnis des Brandenburger "Impfgipfels" vom Mittwoch. Bislang dürfen die Arztpraxen keine Corona-Impfungen anbieten.

Das Modellvorhaben kann nach Worten von KVBB-Vorstandschef Peter Noack aber nur die erste Etappe sein. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg unterstütze deshalb Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in seiner Forderung an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die Impfverordnung endlich anzupassen, damit alle Arztpraxen, die sich bereit erklären, flächendeckend eingebunden werden können. Laut Noack sei eine Umfrage unter knapp 1 900 Arztpraxen gestartet worden, um Impfkapazitäten in den Praxen zu erfragen.

"Impfen in Arztpraxen bedeutet: Kurze Wege, direkter Zugang zur Impfung ohne Vermittlung über Call-Center Aufklärung und Impfung aus einer Hand!", hatte Noack betont.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Samstag sind bislang 154 624 Corona-Schutzimpfungen im Land durchgeführt worden. Davon erhielten 85 192 Menschen eine erste Impfung, 69 432 bekamen bereits ihre Zweitimpfung.