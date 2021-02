Schotten

Fahrer stirbt bei Unfall im Vogelsbergkreis

20.02.2021, 19:36 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist bei einem schweren Unfall auf der L3139 bei Schotten-Götzen (Vogelsbergkreis) ums Leben gekommen. Sein Fahrzeug war am Samstag gegen 17.10 Uhr von der Straße abgekommen - die Ursache war jedoch zunächst unklar, wie das Polizeipräsidium Osthessen am Abend mitteilte. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Falls an der Unfallstelle eingesetzt. Die Straße musste in beiden Richtungen voll gesperrt werden.