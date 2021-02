Bad Wildungen

Handball-Luchse verlieren klar in Bad Wildungen

20.02.2021, 21:15 Uhr | dpa

Die Frauen der Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten haben es verpasst, sich im Kampf gegen den Abstieg aus der Bundesliga etwas Luft zu verschaffen. Am Samstagabend verlor die Mannschaft von Trainer Dubravko Prelcec beim Tabellenelften HSG Bad Wildungen Vipers mit 20:30 (9:13). Dennoch verbleibt der Aufsteiger auf dem Relegationsrang, da der direkte Verfolger Frisch Auf Göppingen in Metzingen ebenfalls unterlag.

Die Entscheidung in der Partie fiel zwischen der 39. und 51. Minute. Nach dem 15:18 durch Maj Nielsen sollte den Gästen in den folgenden elf Minuten kein Tor mehr gelingen. Die Vipers zogen so auf 24:15 davon und sorgten damit für die Entscheidung in dem am Ende einseitigen Nachholspiel. Das Duell zwischen beiden Teams hätte eigentlich vor einer Woche stattfinden sollen, war aber wegen eines Corona-Falles um Umfeld der "Luchse"-Mannschaft abgesagt und verschoben worden.