Wiesloch

SEK nimmt Mann in Wiesloch fest

21.02.2021, 07:48 Uhr | dpa

Nach einem Streit zwischen zwei Männern in Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis hat das Spezialeinsatzkommando der Polizei einen 54-Jährigen festgenommen. Der Verdächtige soll einen anderen Mann am Samstagnachmittag mit einem "beilähnlichen" Gegenstand verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Angriff ging der 54-Jährige in seine Wohnung und wurde dort rund drei Stunden später widerstandslos festgenommen. Das 63 Jahre alte Opfer erlitt Schnitte und Prellungen an den Armen und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Worum es bei dem Streit ging war noch unklar.