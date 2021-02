Witzenhausen

E-Bike-Fahrer stirbt nach Sturz in Witzenhausen

21.02.2021, 09:22 Uhr | dpa

Ein Mann ist im nordhessischen Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) nach einem Sturz mit seinem E-Bike gestorben. Der 64-Jährige sei aus bisher ungeklärten Ursachen auf einer Straße in der Nähe einer Bahnüberführung gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei wurde er am Kopf verletzt. Er starb in der Nacht auf den Sonntag in einem Krankenhaus.