Penig

15-Jähriger stirbt nach Unfall mit Moped in Penig

21.02.2021, 10:45 Uhr | dpa

Nach einem Unfall mit seinem Moped ist am Samstag ein 15-Jähriger im Landkreis Mittelsachsen gestorben. Der Jugendliche war aus zunächst unbekannter Ursache in Penig mit seinem Kleinkraftrad von der Straße abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 15-Jährige erlag wenig später seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus.