Altenburg

Zehnjähriger bricht in Eis ein - Spaziergänger rettet Kind

21.02.2021, 10:58 Uhr | dpa

Ein Spaziergänger hat in Altenburg einen zehn Jahre alten Jungen gerettet, nachdem das Kind auf einem zugefrorenen Teich ins Wasser eingebrochen war. Der Spaziergänger habe beobachtet, wie der Zehnjährige mit einem gleichaltrigen Freund die Eisfläche betreten hatte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als das Kind eingebrochen war, habe der Mann den Jungen noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte am Samstagnachmittag aus dem Teich gezogen. Der Junge sei mit leichter Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht worden.