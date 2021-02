Löningen

250 000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand in Löningen

21.02.2021, 12:16 Uhr | dpa

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr trifft an der Unfallstelle ein. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei einem Brand in Löningen im Kreis Cloppenburg ist ein Wohnhaus zerstört worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer im Dachstuhl einer Gaststätte mit Oberwohnung ausgebrochen. Das Feuer zerstörte den Dachstuhl und das Löschwasser weitere Teile des Hauses, das nun unbewohnbar ist. Menschen seien bei dem Brand am Sonntagmorgen nicht verletzt worden, hieß es. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 250 000 Euro und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.