Sonneberg

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen aufgehängter Puppe

21.02.2021, 13:41 Uhr | dpa

Ähnlich wie an einem Galgen ist in Sonneberg vor einem Haus eine Puppe über einem Plakat mit scheinbar die Corona-Politik kritisierender Botschaft aufgehängt worden. "Es gibt einen solchen Vorfall, bei dem es um eine Puppe geht", bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Meiningen am Sonntag auf Anfrage. Die Puppe sei am Samstag gefunden worden. "Die Ermittlungen dazu laufen", sagte der Sprecher. Dabei werde der Verdacht auf Beleidigungen und auf andere mögliche Straftaten geprüft. Das Verfahren stehe noch ganz am Anfang, betonte der Sprecher.

Auf dem Plakat unter der Puppe war einem Foto zufolge eine Collage unter anderem mit Bildern von Bundes- und Landespolitikern sowie verschiedener Medien- und Pharmaunternehmen zu sehen. Darunter waren ein Kreuz und der Satz "Danke für die Beihilfe" angebracht.