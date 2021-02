Ribnitz-Damgarten

Bahnstrecke Rostock-Stralsund ab Montagfrüh wieder frei

21.02.2021, 16:41 Uhr | dpa

Eine Woche nach dem schweren Bahnunfall bei Altheide (Landkreis Vorpommern-Rügen) soll die Bahnstrecke Rostock - Stralsund wie geplant ab Montag wieder freigegeben werden. Nach dem aktuellen Stand der Reparaturarbeiten könne an dem Termin (4.00 Uhr) festgehalten werden, sagte ein Bahnsprecher am Sonntag.

Bei dem Unfall am vergangenen Montag war ein mit 34 Fahrgästen besetzter Regionalzug an einem Bahnübergang mit einem Holz-Lastwagen kollidiert. Der unbeladene Lastwagen hatte sich festgefahren, der Zug konnte nicht rechtzeitig bremsen. Drei Reisende und der Lokführer wurden verletzt. Der Schaden wurde von der Polizei auf etwa eine halbe Million Euro geschätzt. Es seien umfangreiche Reparaturarbeiten an Gleisen und Technik nötig gewesen.

Alle Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Ostseebad Binz/Stralsund fielen in der vergangenen Woche aus. Ein stark eingeschränkter Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.