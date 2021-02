Saarbrücken

Corona-Inzidenz im Saarland steigt weiter

21.02.2021, 16:48 Uhr | dpa

Eine 3D-Darstellung eines Coronavirus. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Corona-Inzidenz im Saarland ist weiter gestiegen. Das Gesundheitsministerium in Saarbrücken meldete am Sonntag 61,4 Neuinfektionen für die vergangenen 7 Tage bezogen auf 100 000 Einwohner nach 59,7 am Samstag. Die Gesundheitsämter registrierten innerhalb von 24 Stunden 34 neue Infektionen (Stand 16.00 Uhr). Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um einen auf 860. Aktuell sind im Saarland 1190 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Von ihnen werden 161 in einem Krankenhaus behandelt, 50 auf einer Intensivstation. Bislang wurde im Saarland bei 192 Infizierten die britische und bei 42 die südafrikanische Coronavirus-Variante bestätigt.