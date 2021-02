Schwerin

Kinder im Nordosten können wieder in die Kitas gehen

22.02.2021, 01:17 Uhr | dpa

Vom heutigen Montag an können die meisten Kinder in Mecklenburg-Vorpommern wieder in die Kita oder in die Tagespflege gehen. Der in den vergangenen Wochen geltende Appell an die Eltern, ihre Sprösslinge zu Hause zu betreuen, ist laut Sozialministerium nun gestrichen. Stattdessen tritt ein Kita-Stufenplan in Kraft. Danach können alle Kinder in die Kita oder zur Tagespflege gebracht werden, solange der Inzidenzwert in einer Region unter 100 bleibt. Steigt in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Zahl der Corona-Infektionen über 100 je 100 000 Einwohner in sieben Tagen, werden die Eltern wieder gebeten, ihre Kinder zu Hause zu behalten.

Bei einem Wert von über 150, wie derzeit im Landkreis Vorpommern-Greifswald, gibt es nur eine Notbetreuung für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen, für Kinder von Alleinerziehenden und wenn das Kindeswohl es erfordert.