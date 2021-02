Magdeburg

Sonnige Aussichten zum Wochenstart in Sachsen-Anhalt

22.02.2021, 06:03 Uhr | dpa

Die Menschen in Sachsen-Anhalt erwartet ein sonniger Start in die neue Woche. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, strahlt die Sonne am Montag ungestört am wolkenlosen Himmel. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 17 Grad. Der Dienstag beginne vielerorts wolkig, nachmittags scheine die Sonne stellenweise zwischen den Wolken hervor. Die Höchsttemperaturen sollen bei bis zu 18 Grad liegen. In der Nacht zu Mittwoch lösen sich die Wolken den Angaben zufolge wieder auf. Es werde tagsüber meist sonnig. Die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad an.