Roma

Grinfeeld pfeift Bayern-Spiel: Rocas schlechte Erinnerungen

22.02.2021, 06:03 Uhr | dpa

Orel Grinfeeld aus Israel leitet als Schiedsrichter das Champions-League-Spiel von Titelverteidiger FC Bayern München gegen Lazio Rom. Die Europäische Fußball-Union nominierte den 39-Jährigen für das Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) in Italiens Hauptstadt. Trainer Hansi Flick und die Bayern-Profis kennen den Unparteiischen vom 3:1-Heimerfolg in der Gruppenphase gegen den österreichischen Meister Red Bull Salzburg Ende November.

Ein Bayern-Profi hat allerdings keine guten Erinnerungen an diesen Abend und Grinfeeld. Der Spanier Marc Roca (24) sah in seinem ersten Königsklassenspiel wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.