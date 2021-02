Milde Temperaturen zum Wochenstart in Mecklenburg-Vorpommern

22.02.2021, 08:00 Uhr | dpa

Die Woche beginnt in Mecklenburg-Vorpommern mit Sonnenschein und milden Temperaturen. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 17 Grad - das sei für Februar "schon bemerkenswert", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen. Auf den Inseln bleibe es mit Höchstwerten zwischen acht und zwölf Grad etwas kühler. Die Nacht zu Dienstag erwartet der DWD trocken. Von der Mecklenburgischen Seenplatte bis nach Vorpommern sei in Bodennähe jedoch stellenweise mit Frost zu rechnen. Der Dienstag beginnt leicht bewölkt, aber weiterhin trocken. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 16 Grad, an der Küste bleibe es etwas kühler.